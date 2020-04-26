В Коми зарегистрировали 17 новых случаев заражения COVID-19

В Коми зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.

Скриншот с сайта с данными

Сейчас республика находится на 14 месте по новым случаям заражения. Всего в Коми 578 заболевших и 52 выздоровевших с момент прихода инфекции. Зарегистрировано пять смертей пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксирован еще один летальный исход.

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