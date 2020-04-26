Предприниматели Воркуты просят о льготах за тепло во время самоизоляции

Предприниматель из Заполярья обратился к мэру Воркуты по поводу оплаты теплоснабжения коммерческих помещений, которые не использовались в дни режима самоизоляции. Об этом пишут «Невские новости».

У предпринимателей Воркуты стала актуальной проблема с оплатой теплоснабжения в помещениях, неиспользуемых для коммерческой деятельности из-за вынужденного простоя во время самоизоляции. Один из воркутинцев обратился к главе города Игорю Гурьеву с вопросом о возможной их компенсации. Мэр объяснил, что такая мера поддержки не предусмотрена. Однако согласился, что предложение довольно уместное.

- Никакой льготы по теплу нет. Я понимаю ваш вопрос, и это было бы идеально и правильно, если в наших условиях ресурсоснабжающие организации пойдут навстречу предпринимателям, да и жителям. Вопрос очень хороший и актуальный. Попробую инициировать его рассмотрение на уровне республики, — пообещал градоначальник в о время стрим-трансляции на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что 29 апреля пройдет заседание Госсовета, на котором рассмотрят законопроекты, касающиеся поддержки предпринимателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте просят открыть детские сады, салоны красоты и турфирмы

Власти аргументируют это дополнительной изоляцией города (подробности)