В Ухте еще два человека заболели COVID-19
В Ухте зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Об этом пишет ИА «Комиинформ».
Сейчас в городе всего зафиксировано 14 заболевших. Пока неизвестно, у кого диагностировали два новых случая: были ли это люди, контактировавшие с инфицированными, медики или это вновь диагностированные. Ранее последний случай был подтвержден у ухтинца, прибывшего поездом из Санкт-Петербурга.
Напомним, что на сегодняшний день в Коми лабораторно подтверждено 578 случаев. Официально в республике зарегистрировали пять смертей пациентов с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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