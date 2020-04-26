В Ухте еще два человека заболели COVID-19

В Ухте зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Сейчас в городе всего зафиксировано 14 заболевших. Пока неизвестно, у кого диагностировали два новых случая: были ли это люди, контактировавшие с инфицированными, медики или это вновь диагностированные. Ранее последний случай был подтвержден у ухтинца, прибывшего поездом из Санкт-Петербурга.

Напомним, что на сегодняшний день в Коми лабораторно подтверждено 578 случаев. Официально в республике зарегистрировали пять смертей пациентов с коронавирусом.

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