2020-04-26T18:54:28+03:00
Общество

В правительстве Коми объяснили, почему выбрали спортивную школу под отделение для больных COVID-19

После окончания самоизоляции в учебном заведении проведут дезинфекцию и сделают косметический ремонт
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Владимир Уйба объяснил, почему под отделение выбрали спортивную школуВладимир Уйба объяснил, почему под отделение выбрали спортивную школу
Изменить размер текста:

Недавно в Коми приняли решение развернуть на базе спортивной школы олимпийского резерва № 2 отделение для долечивания «ковидных» больных. Обеспокоенные родители учеников спортивной школы обратились по этому поводу к Владимиру Уйбе.

- Уважаемые родители, я понимаю ваши тревоги. Мы посмотрели много вариантов, но школы, которая была настолько похожа по внутреннему устройству на госпиталь, не нашли. Во время режима повышенной готовности дети там все равно учиться не будут. Мы эти койки развертываем как резерв, - объяснил врио губернатора.

Владимир Уйба о ситуации на 26 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 26 апреля 02:44 - об обращении от учеников спортивной школы олимпийского резерва №2 05:05 - о 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 07:11 - о празднике Красная Горка 07:55 - о Радонице 09:33 - о вопросах от жителей

Владимир Уйба заверил, что в отделении на базе школы будут лечить больных только с нетяжелой формой коронавируса. После окончания самоизоляции школу тщательно продезинфицируют. Также там сделают косметический ремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рост количества зараженных COVID-19 в Коми связали с нарушением режима самоизоляции

Владимир Уйба попросил людей быть осторожнее (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врио главы будет отвечать на вопросы жителей Коми в видеообращении
Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу
Волонтеров просят помочь благоустроить тропу к плато Маньпупунер
В Сыктывкаре горела квартира: спасли шесть человек
В Коми снизился уровень индекса самоизоляции
В Воркуте просят открыть детские сады, салоны красоты и турфирмы
Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов