В правительстве Коми объяснили, почему выбрали спортивную школу под отделение для больных COVID-19

Недавно в Коми приняли решение развернуть на базе спортивной школы олимпийского резерва № 2 отделение для долечивания «ковидных» больных. Обеспокоенные родители учеников спортивной школы обратились по этому поводу к Владимиру Уйбе.

- Уважаемые родители, я понимаю ваши тревоги. Мы посмотрели много вариантов, но школы, которая была настолько похожа по внутреннему устройству на госпиталь, не нашли. Во время режима повышенной готовности дети там все равно учиться не будут. Мы эти койки развертываем как резерв, - объяснил врио губернатора.

Владимир Уйба о ситуации на 26 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 26 апреля 02:44 - об обращении от учеников спортивной школы олимпийского резерва №2 05:05 - о 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 07:11 - о празднике Красная Горка 07:55 - о Радонице 09:33 - о вопросах от жителей

Владимир Уйба заверил, что в отделении на базе школы будут лечить больных только с нетяжелой формой коронавируса. После окончания самоизоляции школу тщательно продезинфицируют. Также там сделают косметический ремонт.

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