2020-04-26T19:11:15+03:00
Общество

В Коми увеличат количество автобусов на Радоницу

Это сделают, чтобы минимизировать риск заражения
Дарья ЮДИНА
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У жителей Коми будет возможность убраться на могилах родных в Родительскую субботуУ жителей Коми будет возможность убраться на могилах родных в Родительскую субботу
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На Радоницу на праздник, во время которого люди по традиции посещают могилы родных, в Коми увеличат количество автобусов. Это сделают для того, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

Владимир Уйба о ситуации на 26 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 26 апреля 02:44 - об обращении от учеников спортивной школы олимпийского резерва №2 05:05 - о 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 07:11 - о празднике Красная Горка 07:55 - о Радонице 09:33 - о вопросах от жителей

Также регулировать рассадку внутри автобусов будут волонтеры. Такое решение приняли в оперативном штабе. Об этом во время своего очередного видеообращения сообщил Владимир Уйба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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