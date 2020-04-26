В Коми увеличат количество автобусов на Радоницу

На Радоницу на праздник, во время которого люди по традиции посещают могилы родных, в Коми увеличат количество автобусов. Это сделают для того, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

Владимир Уйба о ситуации на 26 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 26 апреля 02:44 - об обращении от учеников спортивной школы олимпийского резерва №2 05:05 - о 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 07:11 - о празднике Красная Горка 07:55 - о Радонице 09:33 - о вопросах от жителей

Также регулировать рассадку внутри автобусов будут волонтеры. Такое решение приняли в оперативном штабе. Об этом во время своего очередного видеообращения сообщил Владимир Уйба.

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