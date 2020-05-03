2020-05-03T11:48:03+03:00
Общество

В СГУ им. Питирима Сорокина отменили госэкзамены

Возможно, защищать дипломные работы студенты будут дистанционно
Дарья ЮДИНА
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В СГУ им. Питирима отменили экзамены для некоторых специальностейВ СГУ им. Питирима отменили экзамены для некоторых специальностей
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В Сыктывкарском государственном университете отменили госэкзамены. Правда, это обрадует студентов только некоторых специальностей.

— В СГУ им. Питирима Сорокина большинство образовательных программ в качестве итогового испытания включали в себя только защиту выпускной квалификационной работы, поэтому для обучающихся по этим образовательным программам ничего не изменилось, — комментирует проректор по учебной работе Светлана Никонова. — Отдельные образовательные программы, которые реализуются в университете, предусматривали две формы итоговой аттестации — защиту ВКР и государственный экзамен, поэтому решение Ученого совета об его отмене в 2020 году касается только этих программ. Исключением являются специальность «Лечебное дело» и направление подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат).

Сейчас университет готовится к защите выпускных квалификационных работ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Вуз работает над тем, чтобы обеспечить идентификацию личности студента во время защиты на «удаленке».

Дипломы планируют выдавать ориентировочно после 10-12 июля. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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