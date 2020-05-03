В Воркуте рассказали о втором пациенте с коронавирусом

Мэр Воркуты рассказал о втором пациенте с COVID-19. Об этом пишет «Моя Воркута».

- Это женщина, она находится больше 14 дней в инфекционной больнице. У нее брали несколько анализов, и COVID-19 подтвердился. К ней приезжал родственник, который сейчас находится на домашнем карантине. Анализы у него тоже взяли. Все под контролем, – заявил Игорь Гурьев.

Напомним, что в Коми зарегистрировано 676 случаев заражения.

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