В Койгородском районе зарегистрировали второй случай заражения COVID-19
В Койгородском районе Коми выявили нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ИА «Комиинформ».
Руководитель районной администрации Лариса Ушакова сообщила, что по информации оперативного штаба сегодня в муниципалитете лабораторно подтвержден еще один случай COVID-19. Вирус подтвердили у жительницы села Койгородок. Ранее она лежала в городской больнице Эжвинского района.
Заболевшая чувствует себя удовлетворительно. Сегодня у нее возьмут еще одну пробу. В зависимости от результата будет решаться вопрос о ее госпитализации в Сыктывкар.
Итого в районе за весь период пандемии подтверждены два случая COVID-19. Под медицинским наблюдением сегодня находятся семь человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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