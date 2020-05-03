2020-05-03T15:09:58+03:00
Общество

В Койгородском районе зарегистрировали второй случай заражения COVID-19

Сегодня у заболевшей возьмут еще одну пробу
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Койгородском районе еще один человек заболел коронавирусомВ Койгородском районе еще один человек заболел коронавирусом
Изменить размер текста:

В Койгородском районе Коми выявили нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Руководитель районной администрации Лариса Ушакова сообщила, что по информации оперативного штаба сегодня в муниципалитете лабораторно подтвержден еще один случай COVID-19. Вирус подтвердили у жительницы села Койгородок. Ранее она лежала в городской больнице Эжвинского района.

Заболевшая чувствует себя удовлетворительно. Сегодня у нее возьмут еще одну пробу. В зависимости от результата будет решаться вопрос о ее госпитализации в Сыктывкар.

Итого в районе за весь период пандемии подтверждены два случая COVID-19. Под медицинским наблюдением сегодня находятся семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте рассказали о втором пациенте с коронавирусом

Женщина сейчас лежит в больнице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Режим самоизоляции в Усинске идёт на пользу работникам коммунальной сферы
В Коми индекс самоизоляции стабилен
В 2020 году в Коми восстановят 52 тысячи гектар леса
В Коми адвокатам разрешили передвигаться без пропусков
Воркутинка лишилась почти трёхсот тысяч рублей
В Коми официально ввели масочный режим и продлили проездные
В Коми резко возросло число выздоровевших от коронавируса
Цены на продукты питания в Коми снова выросли
В Коми приостановили сдачу экзаменов на права
Сыктывкарцы выбрали имя малютке-верблюду
В Печоре горела пятиэтажка: пострадал 63-летний мужчина
В Сыктывкаре перестанут выращивать картофель и капусту
"Иди ко мне, я тебя покусаю": в Коми активизировались клещи
В Сыктывкаре за апрель было поймано 39 нетрезвых водителей
В Сыктывкаре приступили к сезонной уборке города
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление режима самоизоляции
В Ухте опрокинулся мотоцикл: водитель в больнице
С 30 апреля в Коми объявлен пожароопасный сезон
Опубликована вторая часть расписаний дачных автобусов в Сыктывкаре