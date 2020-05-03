В Койгородском районе зарегистрировали второй случай заражения COVID-19

В Койгородском районе Коми выявили нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Руководитель районной администрации Лариса Ушакова сообщила, что по информации оперативного штаба сегодня в муниципалитете лабораторно подтвержден еще один случай COVID-19. Вирус подтвердили у жительницы села Койгородок. Ранее она лежала в городской больнице Эжвинского района.

Заболевшая чувствует себя удовлетворительно. Сегодня у нее возьмут еще одну пробу. В зависимости от результата будет решаться вопрос о ее госпитализации в Сыктывкар.

Итого в районе за весь период пандемии подтверждены два случая COVID-19. Под медицинским наблюдением сегодня находятся семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте рассказали о втором пациенте с коронавирусом

Женщина сейчас лежит в больнице (подробности)