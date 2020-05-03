В Княжпогостском районе под наблюдением медиков находится 80 человек
В Княжпогостском районе зарегистрировано семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В республиканские медучреждения госпитализированы восемь человек, у семи из которых подтверждено заболевание. Об этом на своей страницы «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.
Под медицинским наблюдением находятся 80 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 233 человека, из них десять человек выздоровевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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