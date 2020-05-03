2020-05-03T15:37:23+03:00
Общество

В Княжпогостском районе под наблюдением медиков находится 80 человек

Снято с медицинского наблюдения 233 человека
Дарья ЮДИНА
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В Княжпоготском районе сняли с наблюдения 233 человекаВ Княжпоготском районе сняли с наблюдения 233 человека
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В Княжпогостском районе зарегистрировано семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В республиканские медучреждения госпитализированы восемь человек, у семи из которых подтверждено заболевание. Об этом на своей страницы «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.

Под медицинским наблюдением находятся 80 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 233 человека, из них десять человек выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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