2020-05-03T20:37:22+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 4 мая 2020 года

В республике выздоровели ещё 15 человек
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми выздоровели еще 15 человекВ Коми выздоровели еще 15 человек
Изменить размер текста:

По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 4 мая, лабораторно подтверждено 676 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 20 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 2538 человек: 2368 контактировали с заболевшими, 170 прибыли из-за рубежа.

107 человек выздоровело. 15 нововыздоровевших зарегистрировали вчера. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

За последние сутки снято с медицинского учёта 222 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре врач, переболевший СОVID-19, стал особым донором Андрей Гаврилов рассказал, как заболел (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Емве и Микуни откроют виртуальные концертные залы
Воркутинцы стали жертвами мошенников
Режим самоизоляции в Усинске идёт на пользу работникам коммунальной сферы
В Коми индекс самоизоляции стабилен
В 2020 году в Коми восстановят 52 тысячи гектар леса
В Коми адвокатам разрешили передвигаться без пропусков
Воркутинка лишилась почти трёхсот тысяч рублей
В Коми официально ввели масочный режим и продлили проездные
В Коми резко возросло число выздоровевших от коронавируса
Цены на продукты питания в Коми снова выросли
В Коми приостановили сдачу экзаменов на права
Сыктывкарцы выбрали имя малютке-верблюду
В Печоре горела пятиэтажка: пострадал 63-летний мужчина
В Сыктывкаре перестанут выращивать картофель и капусту
"Иди ко мне, я тебя покусаю": в Коми активизировались клещи
В Сыктывкаре за апрель было поймано 39 нетрезвых водителей
В Сыктывкаре приступили к сезонной уборке города
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление режима самоизоляции
В Ухте опрокинулся мотоцикл: водитель в больнице
С 30 апреля в Коми объявлен пожароопасный сезон
Опубликована вторая часть расписаний дачных автобусов в Сыктывкаре