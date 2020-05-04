Коронавирус в Коми: последние данные на 4 мая 2020 года

По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 4 мая, лабораторно подтверждено 676 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 20 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 2538 человек: 2368 контактировали с заболевшими, 170 прибыли из-за рубежа.

107 человек выздоровело. 15 нововыздоровевших зарегистрировали вчера. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

За последние сутки снято с медицинского учёта 222 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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