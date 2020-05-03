Коронавирус в Коми: карта заражения на 3 мая 2020 года

Сегодня в Коми зарегистрировали 20 новых случаев заражения COVID-19. Есть и хорошие новости: еще 15 человек выздоровело. Пройдемся по карте республики: где сегодня выявили новых заболевших.

Так, по одному инфицированному зафиксировали в Койгородском и Усть-Куломском районе. В Ухте, Воркуте, Усинске, Печоре городах, закрытых на карантин, сегодня штиль. Из этой же компании Сосногорск и Княжпогостский район. Остальные районы, по традиции хранят молчание.

Инфографика Алексея Понарядова

Между тем, в данных официальной статистики есть расхождения. Так, на сайте стопкоронавирус.рф указано, что из-за COVID-19 умерло пять человек, а в данных республиканского оперативного штаба прописано семь летальных исходов. Объяснений такому расхождению пока получить не удалось.

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