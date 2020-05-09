2020-05-09T11:36:00+03:00
Общество

В Коми надеются, что после эпидемии правительство России вернется к плану развития Воркуты и Инты

Республиканским моногородам нужна эта программа
Дарья ЮДИНА
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В Коми надеются, что к плану развития Воркуты и Инты вернутсяВ Коми надеются, что к плану развития Воркуты и Инты вернутся
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Власти Коми рассчитывают, что федеральные министерства и ведомства вернутся к рассмотрению комплексного плана развития моногородов Воркуты и Инты после эпидемии. Об этом рассказал ТАСС врио главы республики Владимир Уйба.

В августе 2019 года президент России Владимир Путин дал поручение разработать и утвердить до конца 2019 года планы развития моногородов Воркуты и Инты, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение этих планов.

- Наши предложения и по Воркуте, и по Инте сейчас в Минэкономразвития России. Нужно понять, насколько ресурсы федерального бюджета и планы инвесторов сегодня позволят продолжить работу в этом направлении, - сказал Владимир Уйба.

Он подчеркнул, что будут искать все возможности, чтобы вернуться к обсуждению этих программ на федеральном уровне.

- По Инте основная сложность найти альтернативную градообразующую основу, поскольку «Интауголь» ликвидирован. В Воркуте в долгосрочной перспективе по достижении предельных объемов угледобычи также возникнут проблемы. Взаимодействуем с Минвостокразвития России, обратились к заместителю председателя правительства РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, — сообщил врио губернатора.

В частности, регион просит включить в план инвестиционных проектов по угледобыче освоение шахтного поля Усинского месторождения в Воркутинском районе.

- Просим 73 млрд рублей [на запуск освоения месторождения]... Мы рассчитали, что для переселения работников ликвидируемого предприятия из Инты нужно 2,7 млрд рублей. Для государства это сравнительно немного, а для нас - это программа, которая крайне необходима, - пояснил Владимир Уйба.

Кроме того, региональные власти продолжат лоббировать присвоение статуса арктических территорий ряду муниципалитетов: Усинску, Инте и Усть-Цилемскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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