2020-05-09T15:24:23+03:00
Общество

Коми спустилась на 41 место в рейтинге регионов по новым случаям заражения

В День Победы от COVID-19 в Коми выздоровели 20 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми зарегистрировали три новых смерти пациентов с коронавирусомВ Коми зарегистрировали три новых смерти пациентов с коронавирусом
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 803 случая заболевания COVID-19. Сегодня выявили десять новых случаев заражения. Республика спустилась на 41 место среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находится 2100 человек: 1944 контактировали с заболевшими, 156 прибыли из-за рубежа.

Выздоровели еще 20 человек, всего излечились 214 жителей региона. Официально подтверждены 14 летальных исходов у пациентов с коронавирусом, три из них зафиксировали сегодня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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