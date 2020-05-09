Коми спустилась на 41 место в рейтинге регионов по новым случаям заражения

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 803 случая заболевания COVID-19. Сегодня выявили десять новых случаев заражения. Республика спустилась на 41 место среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находится 2100 человек: 1944 контактировали с заболевшими, 156 прибыли из-за рубежа.

Выздоровели еще 20 человек, всего излечились 214 жителей региона. Официально подтверждены 14 летальных исходов у пациентов с коронавирусом, три из них зафиксировали сегодня.

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