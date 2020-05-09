2020-05-09T17:39:12+03:00
Общество

Ещё у 6 интинцев подтвердили COVID-19

Всего болеют 22 горожанина
Дарья ЮДИНА
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В интинской больнице медики обеспечены средствами защиты. Фото пресс-службы интинской администрацииВ интинской больнице медики обеспечены средствами защиты. Фото пресс-службы интинской администрации
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Сегодня в Инте COVID-19 лабораторно подтвержден еще у шести человек. Всего болеют 22 человека, включая тех, кто отправлен на лечение в Сыктывкар. Кроме того, официально подтвержден один летальный исход у пациента с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба интинской администрации.

Семь человек находятся в инфекционном отделении интинской ЦГБ. У пятерых из них диагноз подтвержден. Еще девять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно, оставаясь в условиях карантина. Под медицинским наблюдением находится 42 человека.

В интинской ЦГБ организовано инфекционное отделение для лечения новой коронавирусной инфекции на 13 коек. Дополнительно в резерве находятся еще 23 койки, обоустроенные в отдельно стоящем здании.

Отделение обеспечено медицинскими кадрами. Работают шесть врачей (в том числе два реаниматолога), 15 медсестер, 5 работников младшего медперсонала. У сотрудников достаточно средств индивидуальной защиты: одноразовых и многоразовых костюмов, респираторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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