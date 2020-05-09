2020-05-09T21:49:45+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 9 мая 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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И сегодня в Коми количество новых выздоровевших превысило количество заболевшихИ сегодня в Коми количество новых выздоровевших превысило количество заболевших
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Сегодня в республике снова количество новых выздоровевших от COVID-19 превысило количество новых заболевших: 20 против 10. Всего в республике зафиксировано 803 случая заражения и 214 выздоровевших. Изучаем, где выявили новые случаи заражения.

О подтвердившихся диагнозах сообщила только Инта: там подтвердили наличие коронавируса у еще шести человек. Всего болеют 22 интинца. Семь человек находятся в инфекционном отделении интинской ЦГБ. У пятерых из них диагноз подтвержден. Еще девять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно.

В Усинске, Усть-Куломском районе, Ухте, Печоре, Сосногорске, Койгородском районе новых случаев заражения не зарегистрировали. Некоторые муниципалитеты их этого списка могут похвастаться новыми выздоровевшими: и в Усинске, и в Ухте их количество выросло на одного человека. В Усть-Куломском районе всего от коронавируса излечились четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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