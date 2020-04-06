Коронавирус в Коми: последние данные на 6 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 6 апреля, в республике всего подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Один человек уже выздоровел.

Всего под медицинским наблюдением находится 2355 человек: 1053 человек прибыли из-за рубежа, 1302 контактировали с заболевшими, 57 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 59 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 70 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены два летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

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