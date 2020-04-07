В Коми за сутки подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 1 154 новых случая COVID-19, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Из них 11 новых случаев зарегистрировано в Республике Коми. Наш край по-прежнему в четверке «лидеров» по количеству инфицированных, гласит сайт «Стопкоронавирус».

Информация с сайта Стопкоронавирус РФ.

Таким образом, в России зафиксировали всего 7497 случая заболевания коронавирусом, из них 1154 новых случаев (вчера 954 случаев).

Скрин с сайта Стопкоронавирус РФ.

Напомним, что самый большой очаг заражения коронавирусом выявили в Эжвинской городской больнице. СУ СК России по Коми уже начало проверку после публикаций в СМИ, что возможным нулевым пациентом стал хирург лечебного учреждения. Однако позже появились и другие версии - министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин на заседании регионального правительства рассказал, что причиной вспышки коронавируса в Эжвинского больнице стал визит инфицированного человека из Санкт-Петербурга.

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Сообщается, что в учреждении были нарушены эпидемические мероприятия (подробности).