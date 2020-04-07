В Сыктывкаре на «кольце» задержали пьяного подростка за рулем ВАЗа: видео

Сегодня ночью горожане, живущие в центре столицы, стали свидетелями сцены, достойной боевика. После полуночи выглянувшие в окно увидели, как два экипажа ДПС преследуют отечественное авто. На «кольце» стражи правопорядка поймали водителя. Видео гонки сыктывкарцы запостили в соцсетях. Чуть позже пресс-служба МВД поделилась информацией, что за рулем был нетрезвый подросток, а машина принадлежала его маме.

МВД по Коми сообщает, что подозрительную ВАЗ-2114 с невключенными фарами сотрудники ГИБДД заметили еще на перекрестке улиц Маркова и Сысольского шоссе. Они попросили водителя остановится, но тот только увеличил скорость. Стражи правопорядка бросились в погоню. Во время преследования нарушитель совершил не менее 15 грубых нарушений правил дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/771477" frameborder="0"></iframe> Погоня в Сыктывкаре в ночь с 6 на 7 апреля 2020 года.

Около дома №49/1 по Октябрьскому проспекту водитель ВАЗа не справился с управлением, врезался в стойки дорожных знаков, повредил перила и наконец остановился. Тут-то сотрудники ГИБДД и задержали лихача. Оказалось, что за рулем был парень 2004 года рождения. Молодой человек раскатывал по городу и нарушал правила движения на машине матери.

Вишенка на торте - состояние наркотического опьянения, которое зафиксировали по предварительным результатам медосвидетельстврвания. Ко всему прочему, полицейские по визуальным признакам определили, что подросток был еще и нетрезв. За эти нарушения ответит и несовершеннолетний, и его законные представители.

Кстати, несмотря на объявленный в Коми режим самоизоляции, водители продолжают пренебрегать ПДД. Только за шесть апрельских дней сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, отмечают в МВД по Коми. Из этого числа трое сели нетрезвыми за руль повторно. За это, кстати, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

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