В Коми из-за коронавируса появился новый вид мошенничества

Голь на выдумку хитра! Даже (или особенно) во время коронавируса. Новый вид мошенничества появился в Коми. Мошенники платно предлагают предпринимателям памятки о коронавирусе, притворяясь сотрудниками Управления Роспотребнадзора.

Управление предупреждает cообщество, что подобные действия не имеют отношения к должностным лицам Роспотребнадзора! Если вам звонят и предлагают купить памятки, обратитесь в полицию.

Все памятки и рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 находятся в свободном доступе на официальном сайте Управления в разделе «Профилактика коронавируса», на сайте Роспотребнадзора, а также на сайте стопкоронавирус.рф.

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