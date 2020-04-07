2020-04-07T13:44:30+03:00
Общество

Первые 70 аппаратов ИВЛ поступят в Коми на этой неделе

Финансирование потребуется на приобретение тестов по выявлению коронавирусной инфекции
Дарья ЮДИНА
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В Коми привезут новые аппараты ИВЛВ Коми привезут новые аппараты ИВЛ
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"За последние два дня мы отработали первоочередные мероприятия по профилактике и снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые требуют дополнительного финансирования, - рассказал на планерке с членами правительства региона врио главы Коми Владимир Уйба. – В основном это приобретение оборудования ИВЛ, которое мы с опережением закупаем за счёт республиканского бюджета. Хотя в резервном фонде деньги на это предусмотрены, но они поступят к нам нескоро. Мы не можем их ждать, уже сейчас необходимо иметь в наличии 144 аппарата ИВЛ. Поэтому первые 70 мы проплачиваем и получаем их на этой неделе, что в целом кардинально меняет картину безопасности наших сограждан".

Врио главы республики также обратил внимание на то, что финансирование потребуется на приобретение тестов по выявлению новой коронавирусной инфекции и обеспечение средствами индивидуальной защиты медперсонала, который работает с больными.

"Тестирование для нас крайне важно, - подчеркнул Владимир Уйба. - Оно позволит знать истинную картину заражённости на территории и даст понимание для принятия эффективных управленческих решений. Если мы не будем знать реального количества заражённых, то можем попасть в очень тяжёлую ситуацию, когда пик подъёма заболеваемости станет неуправляемым. Сейчас никакой паники нет, но мы должны владеть ситуацией. А владеть ею можно только через технологии, по-другому невозможно".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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