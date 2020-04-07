Для Коми приготовили запас продуктов

Федеральные торговые сети сделали запасы продуктов на своих складах для Коми. Жители республики во время самоизоляции голодными не останутся. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

По данным ежедневного оперативного мониторинга, по состоянию на 5 апреля цены в Коми стабильны. Покупательского ажиотажа и сбоев в поставках нет.

- Регион обеспечен товарами длительного пользования до трёх месяцев и продуктами питания первой необходимости до четырнадцати дней. По данным торговых сетей, на складах сформированы резервы продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания и кормов для животных на два месяца бесперебойной торговли. Поставки идут в ежедневном режиме. Компании следят за уровнем продаж и запасов, чтобы иметь возможность быстро реагировать на всплески спроса. Готовы удовлетворить потребности региона в полном объеме, - рассказал глава Минсельхоза Анатолий Князев.

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Об этом сообщил врио главы Владимир Уйба (подробности)