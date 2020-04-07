Самоизоляция в Коми: что могут спросить полицейские на улице?

Жители Республики Коми ровно неделю живут в режиме самоизоляции. За семь дней люди успели выучить простые правила - из дома можно выйти в магазин и аптеку, а еще не возбраняется выкинуть мусор и выгулять собаку (не более чем в 100 метрах от дома). Продолжающим работать в это непростое время выдают специальные пропуска, и они могут свободно передвигаться к месту работы и обратно.

Томящиеся в своих квартирах люди продолжают задавать животрепещущие вопросы о самоизоляции. А что будет, если на улице остановит сотрудник полиции, а пропуска нет? Что делать, если в паспорте прописка другого города? И должен ли сотрудник полиции соблюдать дистанцию в полтора метра, когда разговаривает с человеком? На вопросы читателей отвечает «КП-Коми» и МВД по Коми.

- Как и о чем сотрудники полиции могут спросить граждан?

- Сотрудник полиции должен представиться (назвать должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение), после чего сообщить причину и цель обращения. Сотрудники полиции могут поинтересоваться о месте жительства (пребывания) гражданина, спросить о наличии соответствующего пропуска (разрешения), а еще узнать причину нахождения человека в общественном месте.

- Какие документы должны быть при себе у граждан? У работающих - справка с работы? Какого образца? А у тех, кто в магазин побежал или с собакой гуляет? Паспорт с пропиской? А если человек без прописки?

- Желательно, чтобы у гражданина были при себе документы, удостоверяющие личность, пропуск (разрешение) с места работы или другие документы, подтверждающие, что гражданин направляется в учреждение (к примеру, направление на медицинские процедуры). Образец справки с места работы можно найти на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар». Если в паспорте нет прописки, следует пояснить полицейским, по какому адресу вы проживаете в настоящее время.

- Должны ли сотрудники полиции быть в перчатках и масках? Должны ли они соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, общаясь с пешеходами и водителями авто?

- При общении с гражданином сотрудник полиции должен соблюдать разумную дистанцию и меры личной безопасности (маска, перчатки). После проверки документов им рекомендовано соблюдение дистанции - не менее 1,5 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самоизоляция в Коми: как вернуть деньги за турпутевку

Куда обращаться, если сорвался отпуск (подробности).