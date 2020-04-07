2020-04-07T17:27:17+03:00
Общество

В Коми хирург заразился коронавирусом от пациентки, которой делал операцию?

Он оперировал пожилую пациентку с подтвержденным CoViD-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Виктора Бобыря/БНКФото Виктора Бобыря/БНК
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Хирург Коми республиканской больницы заразился коронавирусом от пациентки, которой делал операцию, пишут в телеграмм-каналах. Сейчас врач Георгий Барванян действительно лежит в инфекционной больнице, его первичный анализ на CoViD-19 дал положительный результат.

Однако говорить, что у него подтвержденный коронавирус, нельзя: специалисты ждут подтверждения диагноза из государственного научного центра «Вектор», сообщил «КП-Коми» главврач КРБ Рамазан Абакаров.

Георгий Барванян заведует отделением хирургии Коми республиканской клинической больницы. Около трех недель назад доктор успешно прооперировал 80-летнюю пациентку. Однако бабушка позже скончалась от двухсторонней пневмонии. Сообщается также, что у пожилой пациентки был подтвержденный коронавирус.

Несколько дней назад хирург почувствовал недомогание и сдал первичный тест на CoViD-19, который дал положительный результат. Врача госпитализировали в инфекционную больницу Сыктывкара. Главврач КРБ Рамазан Абакаров затруднился сказать, действительно ли хирург мог заразиться от пожилой пациентки. В отделении проходит сотни операций, а говорить доподлинно, что хирургическое вмешательство была причиной заражения, довольно сложно.

- Да, Григорий Михайлович действительно лежит в инфекционной больнице с неподтвержденными данными: от государственного научного центра «Вектор» окончательных результатов еще нет. Врач же много оперирует. Как и каким образом заразился, неизвестно. Есть один факт: он действительно проходит лечение в больнице. С доктором все нормально, держится, - отметил главврач Рамазан Магомедович.

Сам Григорий Барванян от комментариев «КП-Коми» отказался: «Я лечусь. Мне сейчас вообще нет дела до того, что творится за пределами моей палаты. Берегите себя!».

Напомним, что Республика Коми стала печально известна за пределами региона больше недели назад, когда в Эжвинской больнице зафиксировали вспышку CoViD-19 - 55 человек заразились COVID-19 в стенах медицинского учреждения. Позже федеральные СМИ заговорили еще об одной коронавирусной вспышке в лечебном учреждении региона - КРБ. Сообщалось о девяти случаях заражения в КРБ со ссылкой на документы Роспотребнадзора.

Однако врио главы Коми Владимир Уйба в видеообращении вечером 6 апреля отметил, что вспышки коронавируса в КРБ нет. Руководитель Коми просит ориентироваться на официальную информацию. Он пообещал подробно рассказать о текущем положении дел в КРБ вечером 7 апреля. Осталось подождать несколько часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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