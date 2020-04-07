2020-04-07T18:07:20+03:00
Общество

«Коронавирус, мун татысь!»: креатив от жителей Коми в самоизоляции

Антикоронавирусная подборка от скуки и инфекции
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Среднестатистический антикоронавирусный запас тоже нашел свое место в клипе Александра Пономарева. Скриншот из видеоСреднестатистический антикоронавирусный запас тоже нашел свое место в клипе Александра Пономарева. Скриншот из видео
Изменить размер текста:

В Коми до 30 апреля включительно продлили режим самоизоляции. Люди по-разному переживают самозаточение. Многие ударились в творчество. И коронавирус, который заменил собой практически всю повестку, жители республики не обошли стороной.

Так, жители республики взяли на вооружение клип про самоизоляцию, который вместе с звездами шоу-бизнеса сняли ведущие программы «Вечерний Ургант» Александр Гудков и Иван Ургант. Кавер-версию про самоизоляцию в деревне снял Александр Пономарев. Трактор, туалетная бумага, гречка, буренки, бритье топором — Александр собрал все прелести деревенской самоизоляции в своем клипе.

Кавер на клип Гудкова. Видео Александра Пономарева..Видео о том, чем занимаются люди в деревне во время карантина

Свой кавер на клип Александра Гудкова сняли студент и преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина. Каждый сделал свой кусочек, не выходя из дома. После монтажа получилась сборная солянка из домашнего творчества, чтения, тренировок и мимишных игр с пушистыми непоседами. Заканчивается видео призывом сидеть дома.

Самоизоляция от ВУВВНа.

Призыв сидеть дома в музыкальный привет коронавирусу вложил и артист Национального музыкально-драматического театра Коми Александр Ветошкин. Народные мотивы, сдобренные игрой на народных инструментах и коми поэтикой (ешьте гречу, сидите дома), - и музыкальная мантра на период самоизоляции готова.

Самоизоляция. Песня Александра Ветошкина.

Километры хвалебных комментариев получила смешанная коми-русская песня от Александры Исаковой и Ксении Дубицкой. «Коронавирус, мун татысь»: эту строчку можно нарисовать на все флаги и растяжки, которые будут свешиваться с балконов самоизолировавшихся жителей Коми.

Песню сопровождает красноречивое описание:

"Когда будете слушать куплет, представьте рояль на полутёмной сцене. На нём играет пианист с большими усами гражданской наружности. Рядом стоит женщина в фиолетовом блестящем платье в пол. На голове у неё шляпка с перьями, а на руках лежит чихающая куница. А вот когда начинается припев, картина резко меняется: та, которая была в платье, теперь в коми народном сарапане, рядом с ней её подруги. Все они держатся за руки, возносятся сквозь крышу сцены на волю, к небу, и водят в облаках хороводы. На них снизу смотрят прохожие, они щурятся и улыбаются. Светит солнце, пришла весна и свобода".

У Семена Горчакова и Ярославы Малиновой к концу апреля может набраться целый альбом песен, посвященных самоизоляции. Антикоронавирусный дуэт уже выпустил «Главный зритель», «О прогулках (Стою, дышу)». Слова оригинальные, чувства неподдельные: тот самый момент, когда авторы знают, о чем поют, потому что как и все в самоизоляции.

slavamalinaslavamalina
"О прогулках". Видео из инстаграм-аккаунта Александры Малиновой
14 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Завершает подборку профессиональный вокал в исполнении артистки Театра оперы и балета Коми Иране Ибрагимли. Она присоединилась к челленджу #Запоем, который запустили, чтобы поддержать медиков на передовой борьбы с коронавирусом. Чистые переливы хрустального голоса - музыка может лечить не только со сцены, но и с балкона!

irane_ibragimliirane_ibragimli
Видео из инстаграм-аккаунта Иране Ибрагимли
384 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Уважаемые читатели!

Редакция «КП-Коми» призывает: пишите песни, снимайте клипы, постигайте дзен, только не выходите на улицу!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека

Лабораторно подтвержден 101 случай заболевания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Малышева: Делаю ставку на то, что к Дню Победы эпидемия затихнет
Известная телеведущая Арина Шарапова взяла интервью у своей подруги и коллеги, знаменитого теледоктора Елены Малышевой о том, когда появится вакцина от коронавируса, когда он закончится и не вернется ли снова осенью
Новости 24
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека
В Коми подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В ближайшее время в Сыктывкаре остановят выдачу пропусков
Соблюдаем дистанцию: РЖД начнет рассаживать пассажиров
Жители Коми продолжают попадаться на уловки мошенников
В Коми ищут врачей и медсестер
Сыктывкарский завод оказал благотворительную помощь больницам города
Могут ли уволить во время самоизоляции? Разъясняет Минтруд Коми
В магазинах Сыктывкара учат правилам безопасности и соблюдают дистанцию
В Коми стартовал республиканский чемпионат по киберспорту
В Коми школьникам выдадут сухпайки
Коми в период самоизоляции: лечение у стоматолога
В Коми утверждены правила оформления больничных на карантине для людей от 65 лет
За сутки восемь жителей Коми стали жертвами мошенников
В Усинске на пожаре погиб мужчина
Жители Коми предложили выплачивать 500 тысяч рублей при выходе на пенсию
В Коми начнут поступать оборудование и тесты для борьбы с коронавирусом
Жителям Коми предлагают рассказать о своих героях Великой Отечественной войны
Интинская школьница обошла 130 тысяч учеников и стала финалисткой конкурса к юбилею Победы
Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников