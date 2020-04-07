«Коронавирус, мун татысь!»: креатив от жителей Коми в самоизоляции

В Коми до 30 апреля включительно продлили режим самоизоляции. Люди по-разному переживают самозаточение. Многие ударились в творчество. И коронавирус, который заменил собой практически всю повестку, жители республики не обошли стороной.

Так, жители республики взяли на вооружение клип про самоизоляцию, который вместе с звездами шоу-бизнеса сняли ведущие программы «Вечерний Ургант» Александр Гудков и Иван Ургант. Кавер-версию про самоизоляцию в деревне снял Александр Пономарев. Трактор, туалетная бумага, гречка, буренки, бритье топором — Александр собрал все прелести деревенской самоизоляции в своем клипе.

Кавер на клип Гудкова. Видео Александра Пономарева..Видео о том, чем занимаются люди в деревне во время карантина

Свой кавер на клип Александра Гудкова сняли студент и преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина. Каждый сделал свой кусочек, не выходя из дома. После монтажа получилась сборная солянка из домашнего творчества, чтения, тренировок и мимишных игр с пушистыми непоседами. Заканчивается видео призывом сидеть дома.

Самоизоляция от ВУВВНа.

Призыв сидеть дома в музыкальный привет коронавирусу вложил и артист Национального музыкально-драматического театра Коми Александр Ветошкин. Народные мотивы, сдобренные игрой на народных инструментах и коми поэтикой (ешьте гречу, сидите дома), - и музыкальная мантра на период самоизоляции готова.

Самоизоляция. Песня Александра Ветошкина.

Километры хвалебных комментариев получила смешанная коми-русская песня от Александры Исаковой и Ксении Дубицкой. «Коронавирус, мун татысь»: эту строчку можно нарисовать на все флаги и растяжки, которые будут свешиваться с балконов самоизолировавшихся жителей Коми.

Песню сопровождает красноречивое описание:

"Когда будете слушать куплет, представьте рояль на полутёмной сцене. На нём играет пианист с большими усами гражданской наружности. Рядом стоит женщина в фиолетовом блестящем платье в пол. На голове у неё шляпка с перьями, а на руках лежит чихающая куница. А вот когда начинается припев, картина резко меняется: та, которая была в платье, теперь в коми народном сарапане, рядом с ней её подруги. Все они держатся за руки, возносятся сквозь крышу сцены на волю, к небу, и водят в облаках хороводы. На них снизу смотрят прохожие, они щурятся и улыбаются. Светит солнце, пришла весна и свобода".

У Семена Горчакова и Ярославы Малиновой к концу апреля может набраться целый альбом песен, посвященных самоизоляции. Антикоронавирусный дуэт уже выпустил «Главный зритель», «О прогулках (Стою, дышу)». Слова оригинальные, чувства неподдельные: тот самый момент, когда авторы знают, о чем поют, потому что как и все в самоизоляции.

slavamalina "О прогулках". Видео из инстаграм-аккаунта Александры Малиновой

Завершает подборку профессиональный вокал в исполнении артистки Театра оперы и балета Коми Иране Ибрагимли. Она присоединилась к челленджу #Запоем, который запустили, чтобы поддержать медиков на передовой борьбы с коронавирусом. Чистые переливы хрустального голоса - музыка может лечить не только со сцены, но и с балкона!

irane_ibragimli Видео из инстаграм-аккаунта Иране Ибрагимли

Уважаемые читатели!

Редакция «КП-Коми» призывает: пишите песни, снимайте клипы, постигайте дзен, только не выходите на улицу!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека

Лабораторно подтвержден 101 случай заболевания (подробности)