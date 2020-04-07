Обращение врио главы Коми: поддержка предпринимателей и республиканская больница

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеобращение. В нем он рассказал, какие меры принимаются в республике для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

- Мы сейчас выводим пациентов Коми республиканской больницы с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию. Тех, у кого позволяет здоровье, отправляем на карантин домой. Те, у кого состояние здоровья похуже, отправляем в небольшие специализированные учреждения на карантин, - сказал врио губернатора.

Ситуация в Коми на 7 апреля.

Также Владимир Уйба напомнил о том, что в республике принимаются меры для поддержки предпринимателей. Для этого выделили 470 млн рублей. Кроме того, врио главы Коми обратился к Сергею Собянину, руководителю федерального штаба по борьбе с коронавирусом, с просьбой поднять вопрос поддержки предпринимателей на высшем уровне. Также от Коми в российский штаб отправили обращение с аналогичной просьбой.

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