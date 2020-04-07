2020-04-07T20:06:33+03:00
Общество

В Коми республиканской больнице разработали антикоронавирусный план

Сейчас в медучреждении находится почти 500 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми республиканской больнице разработали план для борьбы с коронавирусомВ Коми республиканской больнице разработали план для борьбы с коронавирусом
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В Коми республиканской клинической больнице разработали план, чтобы остановить распространение коронавируса. Всего на 7 апреля в медучреждении находятся 230 пациентов и 260 членов медперсонала.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, сейчас в больнице находится один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Четверых перевели на лечение в Республиканскую инфекционную больницу. Ранее один пациент с коронавирусом скончался.

У пациентов и сотрудников медучреждения, контактировавших с заболевшими, взяли биоматериалы для тестирования. В КРКБ прекратили выписывать пациентов до получения второго отрицательного анализа.

Все отделения дезинфицируют. Медперсоналу и пациентам с ОРВИ выдают противовирусные препараты. Также работникам меряют температуру.

Представители Федерального медико-биологического агентства и Управления Роспотребнадзора по Коми вместе с сотрудниками больницы реализуют план противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в медучреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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