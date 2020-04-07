2020-04-07T20:30:39+03:00
Общество

В Корткеросе выявили первую пациентку с коронавирусом

Терапевтическое отделение, где лежала женщина, закрыли на карантин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пациенту госпитализировали в СыктывкарПациенту госпитализировали в Сыктывкар
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7 апреля в терапевтическом отделение Корткеросской центральной районной больницы выявили пациентку с коронавирусом, сообщает администрация муниципалитета.

Сообщается, что пациентка была 3 апреля госпитализирована из Сыктывкара. Женщину бригадой территориального центра медицины катастроф отправили в столицу Коми после подтверждения заболевания.

- Терапевтическое отделение с 28 больными и медицинским персоналом закрыто на карантин для недопущения дальнейшего распространения инфекции, - сообщает источник.

Напомним, что Коми продолжает держатся вверху списка самых инфицированных регионов России. Республика занимает четвертое место по заболеваемости в стране - впереди только Москва, Московская область и Санкт Петербург. По ситуации на 7 апреля в регионе 101 случая лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, также выявлено 212 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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