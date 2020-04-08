2020-04-07T18:59:34+03:00
Общество

Знаменитый фигурист из Ухты призвал людей оставаться дома

Дмитрий Алиев выпустил видео в своем инстаграм-аккаунте
Дарья ЮДИНА
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Дмитрий Алиев призвал людей остаться домаДмитрий Алиев призвал людей остаться дома
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Жителей Коми режим самоизоляции держит по домам до 30 апреля. Добровольное затворничество нужно, чтобы коронавирус наконец-то споткнулся, шагая по республике, и количество больных перестало расти. Многие известные людей призывают жителей России сидеть по домам к их числу присоединился и знаменитый фигурист из Ухты Дмитрий Алиев, выпустив видео в инстаграм-аккаунте

- Очень хочется сказать вам: оставайтесь дома. Берегите себя, свое здоровье, общайтесь больше с семьей. Уделите время для уборки квартиры или перестановки, займитесь спортом, займите себя чем-нибудь позитивным и полезным во время самоизоляции. Самое главное, не унывайте, все будет круто я это точно знаю, и вы все знаете, просто нужно потерпеть и подождать, - сказал чемпион Европы.

Обращение Дмитрия Алиева. Из группы "Дмитрий Алиев / Dmitri Aliev [Official Group]".

Дмитрий Алиев завершил видео тренировкой. Напомним, что он должен был выступить на чемпионате мира в Канаде, но состязание отменили из-за коронавируса. Вернувшись из-за рубежа, фигурист пробыл дома положенные две недели карантина. Сейчас спортсмен делает упор на домашние тренировки.

Уважаемые читатели! Редакция "КП-Коми" подписывается под обращением Дмитрия Алиева: сидите дома, пожалуйста!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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