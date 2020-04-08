2020-04-07T19:16:27+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: официальные данные на 8 апреля 2020 года

7 апреля зарегистрировали 11 новых случаев заражения
Дарья ЮДИНА
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101 житель Коми заболел коронавирусом101 житель Коми заболел коронавирусом
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 8 апреля, в Коми зафиксировали 101 случай заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали 11 новых больных.

Всего под медицинским наблюдением находится 3532 человек. Из них 1029 человек прибыли из-за рубежа, 2503 человека контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 106 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом: две смерти в Княжпогостском районе и одна в Сыктывкаре. Один пациент выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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