В Сысольском районе четыре человека находятся под наблюдением по коронавирусу

В Сысольском районе по состоянию на 6 апреля у четверых жителей подозревают коронавирус - трое приехали из заграницы, один человек контактировал с заболевшим COVID-19. Об этом рассказали на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, пишет газета «Маяк Сысолы».

Кроме того, в районе начали обследовать пациентов, которые лежали в Коми республиканской больнице с 20 марта по 4 апреля - это более 20 человек. Списки продолжат уточнять, у людей возьмут дополнительные анализы.

- Пациенты, выписавшиеся из лечебных учреждений Сыктывкара в Сысольский район, где были выявлены случаи COVID-19, находятся в режиме строгой самоизоляции. Они в настоящий момент не больны, но считаются контактными. У всех взяты анализы на коронавирус, все проинструктированы что нужно делать и как себя вести. Ситуация под контролем, - сообщают в Сысольской районной больнице.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля в Коми лабораторно подтвержден 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Республика уже больше недели занимает четвертое место по заболеваемости в регионе, чем обратила на себя внимание и федеральных и даже иностранных СМИ.

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