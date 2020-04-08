2020-04-08T08:44:31+03:00
Общество

В Сысольском районе четыре человека находятся под наблюдением по коронавирусу

Трое приехали из заграницы, один контактировал с пациентом с COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото газеты «Маяк Сысолы»Фото газеты «Маяк Сысолы»
Изменить размер текста:

В Сысольском районе по состоянию на 6 апреля у четверых жителей подозревают коронавирус - трое приехали из заграницы, один человек контактировал с заболевшим COVID-19. Об этом рассказали на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, пишет газета «Маяк Сысолы».

Кроме того, в районе начали обследовать пациентов, которые лежали в Коми республиканской больнице с 20 марта по 4 апреля - это более 20 человек. Списки продолжат уточнять, у людей возьмут дополнительные анализы.

- Пациенты, выписавшиеся из лечебных учреждений Сыктывкара в Сысольский район, где были выявлены случаи COVID-19, находятся в режиме строгой самоизоляции. Они в настоящий момент не больны, но считаются контактными. У всех взяты анализы на коронавирус, все проинструктированы что нужно делать и как себя вести. Ситуация под контролем, - сообщают в Сысольской районной больнице.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля в Коми лабораторно подтвержден 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Республика уже больше недели занимает четвертое место по заболеваемости в регионе, чем обратила на себя внимание и федеральных и даже иностранных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Корткеросе выявили первую пациентку с коронавирусом

Терапевтическое отделение, где лежала женщина, закрыли на карантин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми антимонопольная служба обнаружила признаки сговора
В Сыктывкаре планируют провести ярмарку выходного дня
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека
В Коми подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В ближайшее время в Сыктывкаре остановят выдачу пропусков
Соблюдаем дистанцию: РЖД начнет рассаживать пассажиров
Жители Коми продолжают попадаться на уловки мошенников
В Коми ищут врачей и медсестер
Сыктывкарский завод оказал благотворительную помощь больницам города
Могут ли уволить во время самоизоляции? Разъясняет Минтруд Коми
В магазинах Сыктывкара учат правилам безопасности и соблюдают дистанцию
В Коми стартовал республиканский чемпионат по киберспорту
В Коми школьникам выдадут сухпайки
Коми в период самоизоляции: лечение у стоматолога
В Коми утверждены правила оформления больничных на карантине для людей от 65 лет
За сутки восемь жителей Коми стали жертвами мошенников
В Усинске на пожаре погиб мужчина
Жители Коми предложили выплачивать 500 тысяч рублей при выходе на пенсию
В Коми начнут поступать оборудование и тесты для борьбы с коронавирусом
Жителям Коми предлагают рассказать о своих героях Великой Отечественной войны
Интинская школьница обошла 130 тысяч учеников и стала финалисткой конкурса к юбилею Победы
Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников