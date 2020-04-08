2020-04-08T10:09:04+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: куда обращаться, если не дезинфицируют подъезды

Дезинфекцию должны проводить ежедневно
Дарья ЮДИНА
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Управляющие компании и ТСЖ должны дезинфицировать подъездыУправляющие компании и ТСЖ должны дезинфицировать подъезды
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В Коми пришел коронавирус, и в республике с ним борются всеми доступными методами. В регионе начали дезинфицировать подъезды, но люди сообщают, что это делают не везде. Куда обращаться жителю Коми, если вопреки рекомендации Роспотребнадзора его управляющая компания не дезинфицирует подъезд?

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, во время дезинфекции работники должны проветривать помещение и обрабатывать все поверхности и места общего пользования: полы, подоконники, двери, стены, кнопки лифта, дверные ручки, поручни, перила.

Служба стройжилтехнадзора Коми вместе с органами местного самоуправления мониторит работу управляющих компаний и ТСЖ. Последние уже получили предупреждение от службы строжилтехнадзора: сейчас пренебрегать дезинфекцией нельзя!

Если ваша управляющая компания или ТСЖ не дезинфицирует подъезды, сообщить об этом можно в официальной группе службы «ВКонтакте» и по телефону горячей линии 8 (8212) 255-414.

Уважаемые читатели! Редакция "КП-Коми" просит вас: во время самоизоляции выходите на улицу только в случае крайней необходимости!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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