Коронавирус в Ухте: под подозрением шесть человек

В Ухте по состоянию на 7 апреля шесть человек находятся под наблюдением по коронавирусу, все они изолированы. Только у одного из них первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Однако о подтвержденном заболевании говорить, конечно же, рано: надо дождаться окончательных тестов на COVID-19, рассказал ухтинский мэр Магомед Османов в прямом эфире с журналистами.

Трое новых пациентов, которые теперь тоже находятся под наблюдением по коронавирусу, выписаны из Коми республиканской больницы после 20 марта. С температурой их госпитализировали в Ухтинскую городскую больницу и положили в отдельные боксы, взяли тест-анализы и отправили в Сыктывкар.

- На сегодня нет повода паниковать. Люди в нормальном состоянии. Еще раз повторяю у всех (кроме одной) нет подтверждения. У них может быть острое респираторное заболевание, они могут быть не больны коронавирусом, - отметил мэр.

Градоначальник отметил, что в Ухте берут пробы из ноздрей и гортани подозреваемых на коронавирус, пробы отправляют в Сыктывкар. Если первичное подтверждение на COVID-19 есть, то анализы отправляют в следующую инстанцию.

- Хочется верить, что анализы пяти человек, которых подозревают на коронавирус в Ухте, будут отрицательными. Большая просьба ко всем - будьте осторожны, держитесь на расстоянии, сидите дома, - подытожил мэр.

Мы присоединяемся к словам мэра: дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких!

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