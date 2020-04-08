В Коми зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорят данные сайта стопкоронавирус.рф. Всего на 8 апреля в нашем регионе зарегистрировали 119 заболевших коронавирусом. Где выявили новые случаи, пока неизвестно, пояснений от республиканского оперативного штаба пока не поступало.

Данные с сайта стопкоронавирс.рф

Напомним, что один человек в республике выздоровел. Также в нашем регионе зафиксировали три смерти из-за коронавируса: два летальных исхода в Княжпогостском районе и один в Сыктывкаре.

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