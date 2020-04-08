Коми вошла в «среднюю» группу регионов по «вирусному суверенитету»
Специалисты фонда «Петербургская политика» рассчитали индекс «вирусного суверенитета» и составили рейтинг регион по жесткости мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом. Коми вошла в «среднюю» группу регионов, передает «Давыдов.Индекс».
При подготовке индекса учитывались наиболее резонансные публичные заявления и действия. К субъектам с высоким уровнем «вирусного суверенитета» отнесли территории, где принимались жестко ограничительные меры по закрытию границ, пассажирского транспорта, собственному регулированию торговли и других сфер, контролю над приехавшими жителями других регионов, ограничению туризма. Помимо этого в индексе выделили меры по подчеркнуто жесткому внедрению карантинных мер или, наоборот, их минимизации. В индекс не включили Московский регион.
Место республики определили частичная приостановка транспортного сообщения, введение спецпропусков, закрытие въезда по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар - Усинск и продленный режим самоизоляции.
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