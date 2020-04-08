2020-04-08T14:21:46+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: первый случай заболевания отмечен на Удоре

Пациентка переносит заболевание в легкой форме
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Выль туйöд»Фото «Выль туйöд»
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6 апреля первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Удорском районе. Пациентка находится на самоизоляции дома, переносит заболевание в легкой форме. Женщина получает необходимое лечение и обследование на дому, находится под наблюдением медработника. Об этом «КП-Коми» в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Случай заражения подтвердили у жительницы поселка Междуреченск, уточняет районная газета «Выль туйöд». Квартиру заболевшей обработали дезинфицирующими средствами. Сообщается также, что еще до выявления коронавирусного случая промывали специальными средствами подъезды всех домов. Ко всему прочему, у всех контактирующих с женщиной людей взяли пробы на коронавирус и отравили их в Сыктывкар. Результаты тестов пока неизвестны. Пока же заболевшая сидит дома на самоизоляции. Руководитель администрации сельского поселения лично приносит ей продукты и оставляет у двери.

Отметим, что за последнюю неделю коронавирусная инфекция шагнула за пределы Сыктывкара. Напомним, что вчера, 7 апреля, стало известно о первом лабораторно подтвержденном случае коронавируса в Корткеросе. В других муниципалитетах сообщается о случаях подозрения на COVID-19: это означает, что первичный анализ на заболевание дал положительный результат, но нужно знать окончательных лабораторных выводов. Такие случаи есть в Усинске (2 пациента), в Усть-Вымском районе (2 пациента). Также о первом первично подтвержденном случае сообщили в Ухте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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