2020-04-08T15:42:12+03:00
Общество

В Княжпогостском районе из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 153 человека

Там зафиксировали два случая заражения
Дарья ЮДИНА
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В Княжпогостском районе под наблюдением медиков - 153 человекаВ Княжпогостском районе под наблюдением медиков - 153 человека
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В Княжпогостском районе под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 153 человека: те, кто контактировал с заболевшими, прибыл из-за рубежа, выписался из республиканских медучреждений. В районе выявили семь человек с подозрением на новую коронавирусную инфекцию: двое из них находятся дома на самоизоляции под медицинским наблюдением, остальных госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.

В обсервации находится четыре человека. Это медицинские сотрудники, которые контактировали с заболевшим пациентом. За ними наблюдают врачи. Им постоянно меряют температуру.

Инфекционное отделение местной больницы закрыли на карантин с 1 апреля. Там находятся три пациента, которые находились в инфекционном отделении или были госпитализированы в тот момент, когда там был пациент с подтвержденным коронавирусом.

В обычном режиме работают отделения хирургии, терапии, неврологии. Людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями обслуживают на дому. Больничные листы стараются выдавать дистанциионно.

Также местная администрация проверяют магазины и подъезды: как там справляются с профилактическими мероприятиями. Улицы патрулирует полиция.

Напомним, что в Княжпогостском районе зарегистрировали два летальных исхода из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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