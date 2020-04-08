Парикмахеры Сыктывкара просят разрешить им работать во время пандемии

Петицию «Салоны красоты должны работать» на сайте change.org разместили представители одного из салонов красоты Сыктывкара. Парикмахеры просят у руководителя Коми дать им возможность легально зарабатывать деньги в непростой период пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции. "Комсомолка" спросила у сыктывкарских парикмахеров, которые теряют доходы в период пандемии, поддерживают ли они авторов петиции.

Петицию разместили около трех дней назад. В настоящее время ее подписали 210 человек. Авторы надеются собрать больше голосов, чтобы обратить внимание на свое тяжелое положение - доходов нет, бизнес в убытке. Парикмахеры говорят, что в Сыктывкаре никто самоизоляцию не соблюдает. Почему бы не разрешить салонам красоты работать, рассуждают авторы петиции. Там строго соблюдают санитарные нормы и могут организовать прием клиентов по предварительной записи, чтобы не было столпотворения.

Некоторые парикмахеры Сыктывкара поддерживают коллег и готовы оставить подпись под петицией. Люди не хотят нарушать режим самоизоляции, приглашать людей домой и, тем самым, подвергать их опасности выхода на улицу. Парикмахеры верят, что им разрешат работать легально.

«Я арендую место в салоне. Скоро подходит время арендной платы. А деньги брать неоткуда. У меня еще двое деток», - поделилась Ольга Шапакова.

О полной потери дохода и неопределенности ситуации говорят и другие парикмахеры столицы Коми. Однако они не готовы подписать петицию ради безопасности себя и людей. Но когда ситуация в республике станет более спокойной, они будут рады возобновить профессиональную деятельность.

- Для меня, как индивидуального предпринимателя, запрет на работу означает полную потерю дохода. Живу на собственные накопления, которые были заработаны до введения карантина. Спасибо моему арендодателю за то, что отнёсся с пониманием к сложившейся ситуации и согласился снизить аренду на время вынужденного приостановления деятельности. Но знаю, что многие арендодатели не идут на уступки и не снижают арендные платежи. Могу понять мастеров, которые поддерживают петицию - многим просто не на что жить. Но лично я не подписала петицию. И даже если дадут добро на работу, я продолжу режим самоизоляции. Ведь речь о нашем здоровье, это самое главное. Мне кажется, что задача остановить распространение инфекции является первоочередной, - поделилась мнением парикмахер-стилист Анастасия Захарова.

Кстати, в некоторых регионах России постепенно вводят послабления в режим самоизоляции. Например, в Москве разрешили работать имеющим медицинскую лицензию салонам красоты. В Псковской области дали добро на открытие салонов красоты и парикмахерских, но только по предварительной записи и при условии одновременного нахождения в помещениях не более четырех человек, включая сотрудников. О некоторых послаблениях заговорили также в Краснодарском крае и Ульяновской области. Однако в Республике Коми, где одна из самых тяжелых ситуаций за заболеваемости коронавирусом в России, пока об уступках в сторону бизнеса речи не идет.

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