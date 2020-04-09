2020-04-08T18:43:16+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 9 апреля 2020 года

Под наблюдением медиков находится 3657 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми коронавирусом заболели больше 100 человекВ Коми коронавирусом заболели больше 100 человек
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 9 апреля, в Коми зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За 8 апреля подтверждено федеральным референс-центром 18 новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 3657 человек: 1007 человек прибыли из-за рубежа, 2650 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняли с медицинского учета 81 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три летальных исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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