У врача Усинской районной больницы заподозрили коронавирус

В Усинской ЦРБ несколько дней работал работал врач с подозрением COVID-19. Первичный тест дал положительный результат. Теперь эпидемиологи ждут окончательного вердикта по диагнозу от референс-центра Москвы. Информацией о том, что происходит в больнице, поделился главврач Усинской районной больницы Максим Чуркин.

Жители Усинска еще днем 8 апреля сообщали, что терапевтическое отделение закрыли на карантин. Из-за коронавируса или нет, людям не говорили. Отметим, что местная больница каждый день подробно сообщала о коронавирусной ситуации (по ситуации на 6 апреля в городе было выявлено два пациента с первично подтвержденным COVID-19). Однако 8 апреля днем традиционную инфографику по коронавирусу на странице больницы не выложили.

Официальная информация про взбудоражившему город случаю (информация о больном враче гуляла по соцсетям целый день) появилась только к вечеру на странице Усинской районной больницы. Ситуацию прокомментировал главврач медицинского учреждения. Он отметил, что больница не закрыта на карантин, поводов для паники нет.

- 3 апреля у одного из медработников были выявлены признаки ОРВИ. Он был не допущен к работе, помещен на самоизоляцию, где в настоящее время проходит лечение. По результатам предварительного исследования в лаборатории Сыктывкарского Роспортебназдора от 7 апреля, имеется подозрение на коронавирусную инфекцию. Подтверждения наличия коронавариусной инфекции из референс-центра Москвы на сегодняшний день не получено, - сообщает врач.

Он также добавил, что в Усинской ЦРБ проводятся ограничительные мероприятия, направленные на предупреждение заноса коронавирусной инфекции извне и распространения её внутри больницы. Кстати, в городе всего находится 95 человек контактных лиц. Это прибывшие из других стран, других регионов РФ, где они имели контакты с больными коронавирусной инфекцией. Все они находятся на самоизоляции, под медицинским наблюдением.

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