Архиепископ Питирим считает, что новый врио защитит Коми от коронавируса

Завтра будет ровно неделя как Владимир Уйба у руля региона. На днях он встретился с архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским Питиримом, обсудил с ним вопросы сотрудничества церкви и государства и отстоял службу. Духовное лицо считает, что врио способен переломить тяжелую коронавирусную ситуацию в регионе в лучшую сторону.

- Он опытный врач по этому профилю. Сделает всё возможное и невозможное. И мы поможем своими молитвами преодолеть коронавирусную инфекцию, - поделился архиепископ.

Архиепископ Питирим просит всех верующих читать специальную молитву о прекращении пандемии коронавируса. Мы в свою очередь призываем: дорогие читатели, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!

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