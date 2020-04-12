2020-04-12T15:27:01+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: профилактика на месте реконструкции Республиканского стадиона

Как от инфекции защищаются рабочие
Дарья ЮДИНА
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Коронавирус не затормозил реконструкцию стадионКоронавирус не затормозил реконструкцию стадион
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Замминистра минстроя Коми Антон Анисимов и депутаты Госсовета осмотрели место реконструкции Республиканского стадиона. Им рассказали, как на объекте защищают рабочих от инфекции. Об этом пишет пресс-служба регионального Минспорта.

На объекте дважды в день меряют температуру работникам. Оборудовали пост с дезинфицирующими средствами для рук, всем занятым на строительстве выдаются индивидуальные средства респираторной защиты, – рассказал Антон Анисимов.

Реконструкция Республиканского стадиона ведется часть подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом в 2021 году. На данный момент на объекте демонтировали западную, северную и южную трибуны, табло и мачты освещения. Продолжаются работы по устройству котлована, фундаментов, дренажа, сетей внутреннего водоснабжения и канализации, вентиляции, а также каменная кладка внутренних стен и перегородок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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