Как COVID-19 распространился по районам и городам Коми: информация на 15 апреля 2020 года

По состоянию на 15 апреля коронавирус в Коми обнаружили у 402 человек. По официальным данным, шесть человек из этого числа выздоровело, еще три пациента умерли. Представляем вашему вниманию информацию по заболеваниям в муниципалитетах Коми, куда инфекция шагнула еще на прошлой неделе.

Отметим, что актуальную информацию по заболеваниям в конкретном муниципалитете получить оперативно удается не всегда. Главы районов советуют обращаться в Роспотребнадзор, куда дозвонится невозможно. Между тем, свежую информацию по нововыявленным случаям или оперативные сводки о текущей ситуации муниципалитеты публикуют, к сожалению, не каждый день. Исключение составляют, Ухта, Усинск, Воркута - мэры этих городов информируют население в специальных видеообращениях, это своевременно и круто.

Информация на 15 апреля. Через несколько часов ситуация изменится.

По ситуации на 15 апреля о новых случаях заболевания сообщили в Усинске (плюс один, всего четверо заболевших), в Печоре (плюс один, всего трое заболевших), в Усть-Куломском районе (всего семь заболевших), в Ухте (плюс три, всего шестеро заболевших), на Удоре (плюс один человек, всего двое заболевших).

В Сыктывдинском районе по-прежнему пять инфицированных, в Корткеросском районе - семь. в Воркуте - один случай. В Ижемском (по состоянию на 10 апреля случаев заболевания не выявлено), Прилузском, Усть-Вымском, Княжпогостском районах актуальную информацию не обнародовали, поэтому представляем вашему вниманию старые данные.

В некоторых районах подтвержденных случаев нет, но есть информация о подозрении на коронавирус (первый тест на COVID-19 дали положительный результат). Так, по состоянию на 14 апреля по одному такому случаю зафиксировано в Койгородском и Сысольском районах.

Случаев заболевания по состоянию на 15 апреля не зафиксировали в Вуктыле, Инте, Троицко-Печорском, Сосногорском, Усть-Цилемском районах. Надеемся, что эти территории навсегда останутся неизведанными для COVID-19. Чтобы не дать вирусу шанса на распространение, достаточно посидеть дома.

Дорогие читатели, так и делайте, берегите себя и своих близких!

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