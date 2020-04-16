Медведь-танцор попал в видеоловушку национального парка «Югыд Ва»
Необычные и редкие кадры из тайной жизни дикого косолапого удалось снять на фотооловушку в национальном парке «Югыд Ва».
- Одна из наших фотоловушек в Подчерском участковом лесничестве направлена на определенное дерево. Госинспектора заметили, что оно стало любимым местом зверей. И вот однажды… - завлекают посмотреть видео сотрудники заповедника.
Грозный лесной хищник, который весной и летом наводил ужас на жителей Коми, в видео фотоловушек предстает трогательным, любопытным и забавным зверем. На записях мишка смешно чешет спину о дерево, будто пританцовывая. Причем медвежий танец выглядит очень чувственно: хозяин тайги встает на задние лапы, извивается, трясет головой и с удовольствием трется о ствол дерева. Так косолапый избавляется от старой шерсти и показывает, что он хозяин в этой части леса.
Фотоловушка поймала медведя в Югыд Ва.
А какое видео вам нравится больше? Дневное или ночное?
Фотоловушка поймала медведя в Югыд Ва_ночное видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU