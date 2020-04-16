2020-04-16T14:09:27+03:00
Общество

Медведь-танцор попал в видеоловушку национального парка «Югыд Ва»

Грозный лесной хищник в видео предстает трогательным, любопытным и забавным зверем
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - скрин с видеоФото - скрин с видео
Изменить размер текста:

Необычные и редкие кадры из тайной жизни дикого косолапого удалось снять на фотооловушку в национальном парке «Югыд Ва».

- Одна из наших фотоловушек в Подчерском участковом лесничестве направлена на определенное дерево. Госинспектора заметили, что оно стало любимым местом зверей. И вот однажды… - завлекают посмотреть видео сотрудники заповедника.

Грозный лесной хищник, который весной и летом наводил ужас на жителей Коми, в видео фотоловушек предстает трогательным, любопытным и забавным зверем. На записях мишка смешно чешет спину о дерево, будто пританцовывая. Причем медвежий танец выглядит очень чувственно: хозяин тайги встает на задние лапы, извивается, трясет головой и с удовольствием трется о ствол дерева. Так косолапый избавляется от старой шерсти и показывает, что он хозяин в этой части леса.

Фотоловушка поймала медведя в Югыд Ва.

А какое видео вам нравится больше? Дневное или ночное?

Фотоловушка поймала медведя в Югыд Ва_ночное видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми застрелили опасного медведя шатуна

Косолапый проснулся, потому что не успел нагулять жир за неурожайное лето (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Новости 24
В Коми испортится погода
Жительница Коми лишилась крупной суммы денег
В Сыктывкаре женщина весом 200 кг не могла выбраться из ванной самостоятельно
В Печорском районе число зараженных коронавирусом выросло до трех человек
В Коми нужно строить инфекционную больницу с детскими отделениями: обращение врио главы Коми
В Коми жители стали свидетелями поиска "закладок"
В Коми начали дезинфицировать общественные пространства
Жители Коми задолжали по алиментам больше двух миллиардов рублей
В Коми ежедневно дезинфицируют машины полицейских
Самоизоляция в Коми: можно ли уехать к родным в деревню
Печорец расплачивался за покупки картой приятеля
В Ухте под колёса автобуса попала женщина
В Коми к лесным пожарам готовы
Часть тестов на коронавирус вернулись в Сыктывкар из Ухты непригодными
В Коми изменится расписание поезда "Воркута" - "Москва"
В Коми снижается спрос на медицинских работников