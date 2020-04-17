2020-04-17T13:18:08+03:00
Общество

Врио главы Коми рассказал о пессимистичном сценарии по COVID-19 в республике

В онлайн-трансляции участвует 15 ведущих СМИ республики
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото kremlinФото kremlin
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В эти минуты врио главы Коми дает первую большую пресс-конференцию. В онлайн-трансляции участвует 15 ведущих СМИ республики. В первую очередь, журналистов, как и всех жителей Коми, интересует вопрос, когда в республике прогнозируют пик заболеваемости.

- Есть предположение, что можем повторить печальную участь Бергамо (итальянский город с ужасающим количеством инфицированных - ред.). Когда настанет пик? Когда мы выйдем на плато (плато эпидемии — это период, который наступает после достижения пика)? - спросила редактор информагентства «Комиинформ».

Врио главы как врач-эпидемиолог отметил, что новый вирус обладает невероятной контагиозностью и живучестью. Это совершенно новое заболевание, для которого не разработано не методических рекомендаций, ни регламентов. Владимир Уйба рассказал, что для Коми два ведущих вуза страны (МФТИ и Санкт-Петербургский политехнический институт) на безвозмездных началах разработали две модели развития заболевания в регионе.

Согласно сценарию пика заболеваемости республике следует ждать с 30 апреля по 5 мая. Пессимистичный сценарий гласит, что до 50 тысяч жителей Коми будут вовлечены в круг зараженных (это средние и тяжелые пациенты). Исходя из пессимистического сценария республика и готовит силы и средства: койки, оборудование, средства защиты.

- На пике мы должны выйти с полным набором коек, медикаментов, мы должны его пройти безболезненно для пациентов. Самое главное не допустить роста процента тяжелых пациентов. Готовимся по-взрослому, по-настоящему, никаких шуток. Зараза не прощает шуток - отметил врио главы Коми.

Сейчас республика проводит грандиозную работу - запросила помощи у Минздрава, у Президента, чтобы встретить пик во всеоружии, с необходимым запасом сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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