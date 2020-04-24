В Коми больше медработников будут получать выплаты за борьбу с COVID-19

Врио губернатора Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал о выплатах врачам.

- Важный момент: у нас сейчас законодательство регулирует момент с выплатами только тем врачам, которые непосредственно работают с больными COVID-19. При этом у нас очень много «пограничных» служб, например, отделение компьютерной томографии. Те, кто там работает, тоже могут заразиться. Все, кто имеет отношение к борьбе с COVID-19, также будут получать выплаты из республиканского бюджета, неважно, врач это, медсестра, санитарка или водитель скорой помощи, - подчеркнул врио.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 24 апреля.

Деньги на выплаты выделят из республиканского бюджета. С федеральными выплатами вопрос тоже пытаются решить: Владимир Уйба обратился по этому поводу в федеральный минздрав.

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