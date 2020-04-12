Шесть родных братьев из Межега ушли на фронт и ни один не вернулся

Многие из нас ещё со школы помнят историю о семье Газдановых из Северной Осетии, где семеро родных братьев погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В память о них на малой родине установили обелиск в виде скорбящей матери и семи улетающих птиц, а поэт Расул Гамзатов написал знаменитое стихотворение «Журавли».

И мало кто из жителей нашей северной республики знает, что такая же история в военные годы случилась в Коми АССР. Шестеро сыновей Семёна Григорьевича и Павлы Алексеевны Просужих из села Межег Усть-Вымского района - Алексей, Иван, Матвей, Александр, Николай и Григорий, ушли на фронт и ни один не вернулся домой...

Жила-была семья

Так уж повелось на нашей земле, что крестьянские семьи всегда были богаты детьми. Вот и в семье простых тружеников Семёна и Павлы Просужих на свет появились семеро детей: шестеро сыновей и дочь Анна. Семён Григорьевич был умелым мастером - строгал мебель, клал печи. Однако век кормильца оказался недолго и в 1934 году главы семейства не стало. «В семье говорят, что прапрадед отходил к Богу со спокойной душой, думал: оставляет жену в надёжных руках — рядом было шестеро сыновей. Судьба распорядилась иначе», - рассказывает педагог из Сыктывкара Татьяна Максина.

После смерти отца сыновья взяли на себя заботу о младших и матери. Старший брат Алексей работал председателем в сельпо. Иван, Матвей, Александр и Николай трудились в лесопункте Борган. (Там же валили лес ссыльные поселенцы евреи, литовцы, эстонцы). Самые младшие Анна и Григорий учились.

А завтра была война

Июнь 1941 года принёс новые испытания в семью Просужих. Весть о начале войны приняли с тревогой, ведь к тому времени старшие братья успели обзавестись семьями. «В Межеге у Ивана росли двое сыновей, а у Алексея - пятеро детей. Его старшему сыну Евгению — это мой дедушка, тогда было 12 лет, а младшей дочери едва исполнился год», - рассказывает историю своего рода Татьяна.

За 1941-1944годы Павла Алексеевна друг за другом проводила на фронт всех шестерых сыновей. Алексею и Ивану на тот момент было по 39 лет, Матвею - 35, Александру - 29, Николаю - 26, младшему Григорию только исполнилось 18.

Война раскидала Просужих по фронтам необъятной родины. Братья отправляли письма матери, жёнам и детям. Но фронтовые весточки спустя годы уничтожил пожар, случившийся в родовом доме.

О том, как воевали братья сегодня можно узнать только из скупых архивных записей: «Просужих Матвей Семенович 12.09.1941 года отправлен маршевой ротой в 157 стрелковую дивизию, входившую в 36-ю армию, и находящуюся в городе Глобино Полтавской обл», - говорится в архивной записке. Далее 157-я армия двигалась через Севастополь, Ростов-на-Дону, Сталинград. Где именно Матвей Просужих сложил голову во славу Родины уже не узнать.

А вот ещё одна карточка из архива: «Просужих Александр Семёнович погиб во 2-й ударной армии Власова».

Осталась одна Аня

Да, война не знает пощады. Первую похоронку с полей сражений Павла Алексеевна получила в конце 1941-го. Сын Александр пропал без вести через пять месяцев после призыва.

Матвей, провоевав неполный год, погиб на полях сражений. Последнюю весточку о нём семья получила зимой 1942-го.

Иван успел послужить два месяца в 168-й стрелковой Рижская дивизия, а погиб всего спустя два месяца 28 апреля 1942 года!

Алексей воевал полтора года в 261-м стрелковом полку. Скончался он 18 марта 1943 года в звании старшины медслужбы.

Сержант Николай Просужих два года заведовал радиостанцией 28-й стрелковой Невельской Краснознамённой дивизии 112 артиллерийского Краснознаменного полка. Погиб 16 января 1944 года.

Григорий пропал без вести в декабре 1943 года.

Трудно представить, что испытывала Павла Алексеевна, получая траурные треугольники. Потерять за три года всех сыновей и даже не знать, где они покоятся! Материнское сердце рвалось на части.

- Родные рассказывали, что вести о гибели сыновей прапрабабушка переносила мужественно. На людях она никогда не показывала слёз. Но вот когда почтальон принёс похоронку на младшего, восемнадцатилетнего Григория, то она легла на печку и несколько дней не вставала, - вспоминает о своих предках Татьяна.

День Победы Павла Алексеевна встретила вместе с дочерью Анной. Душевные страдания сильно подкосили материнское здоровье и в 1946 году 65-летняя Павла Просужих умерла.

С благодарностью победителям

Прошли годы и о судьбе сыновей из семьи Просужих узнал бывший фронтовик, коми поэт Серафим Попов. Историю о шести братьев, не вернувших с полей войны, он рассказал в стихотворении «Дом без ребячьего смеха...».

Со дня окончания войны прошло 75 лет. В сегодня в Межеге живёт внук Алексея Семёновича - Просужих Анатолий Евгеньевич. Они с супругой ухаживают за могилами Семёна Григорьевича и Павлы Алексеевны.

Продолжился род погибших фронтовиков Алексея и Ивана Семёновичей: у них родились 18 внуков, 31 правнук и 20 праправнуков. Потомки братьев Просужих очень надеются, что в селе Межег Усть-Вымского района появится мемориал в память о солдатах, сражавшихся за победу над фашизмом.

***

Дом без ребячьего смеха

Холоден, тёмен и пуст,

Дети трудам не помеха

Пусть себе возятся, пусть!

Красен не только углами

Прочно стоял на земле,

Дом, что шестью сыновьями

Славился в нашем селе.

Краше пригорка в деревне,

Да и в окрестностях — нет!

К небу тянулись деревья,

Дети тянулись им в след.

Выйдет отец, их скликая,

Встанут все шестеро в ряд:

Как диаграмма живая

Высокого роста стоят.

Каждый отменный охотник,

Каждый красив и силён,

Повеселиться охотник

В жизнь беззаветно влюблён!

Рослыми, взрослыми стали,

Зрелыми стали сыны.

Их от невзгод сберегали,

Не сберегли — от войны.

Шестеро из дому вышли,

В дом не пришёл ни один

Слёзы родителям выжгли

Два желобка вдоль морщин...

В доме хозяев не слышно -

Ветер тоскует по ним,

Как над седым пепелищем

Где и не выветришь дым...