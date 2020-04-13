2020-04-13T11:03:49+03:00
Общество

В Коми на 13 апреля не выявили новых случаев заболевания COVID-19

В регионе по-прежнему зафиксировано 208 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - женщина сдает тест на коронавирусНа фото - женщина сдает тест на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России за сутки выявили 2 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Республики Коми уже третьи сутки нет в списке регионов, где зафиксировали новые случаи COVID-19, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Хорошая новость в том, что впервые за две недели Коми спустилась в печальном списке лидеров по заболеваемости. Сейчас наш регион занимает не привычное четвертое, а шестое место.

Скрин сайта стопкоронавирус.рф

Скрин сайта стопкоронавирус.рф

Впереди Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Краснодарский край.

Фото с сайта стопкоронавирус.рф

Фото с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что за последние трое суток в Коми не выявляли новых случаев заболевания (отметка держится на 208 инфицированных с 10 апреля). Между тем, управление регионального Роспотребнадзора сообщало, что по ситуации на 12 апреля в Коми выявлено 374 пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (их первичные анализы дали положительный результат).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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