2020-04-14T15:32:37+03:00
Общество

Управляйки Сыктывкара вешают на горожан счета за дезинфекцию подъездов

Кто платит за санобработку?
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Дезинфекцию УК должны проводить по рекомендации российского РоспотребнадзораДезинфекцию УК должны проводить по рекомендации российского РоспотребнадзораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже вторую неделю в Сыктывкаре, как и по всей республике, дезинфицируют подъезды, чтобы не дать коронавирусу шансов. Правда, люди до недавнего времени не задумывались, кто будет платить за санобработку. Объявление одной из УК столицы о том, что дезинфекция ляжет на плечи сыктывкарцев, горожан не обрадовала. Возмущение заполонили соцсети - все-таки в тяжелую пору пандемии каждая копейка на счету. Мы попытались разобраться в том, кто же все-таки должен платить за дополнительную санобработку.

Возмущению нет предела

В Сыктывкаре санитарная обработка мест общего пользования началась довольно давно. Горожане уже встречают у своих подъездов дезинфекторов в белых защитных костюмах - они распыляют специальные составы на лестничных клетках. Мэрия даже просит людей сообщать о домах, где дезинфекция не проводится. Задача дезинфицировать места общего пользования была поставлена еще 3 апреля рекомендательным письмом федерального Роспотребнадзора.

Однако вопрос, кто же будет платить за санобработку, до недавнего времени нигде не звучал. Тишину нарушила ООО «Управляющая компания»: специалисты компании обклеили многоквартирные дома уведомлениями, что расходы лягут на жильцов. Реакция людей не замедлила себя ждать.

Самое популярное объявление от УК в Сыктывкаре. Его не сфотографировал и не выставил в соцсети только ленивый

Самое популярное объявление от УК в Сыктывкаре. Его не сфотографировал и не выставил в соцсети только ленивый

- Вместо того, чтобы наоборот хотя бы на месяц-два убрать оплату за жильё, чтоб людям хоть на еду осталось, вы ещё и добавляете нам цифры в счета? При этом дезинфекции ни разу не видели, хотя все время дома сидим. Самоизоляция…, - сообщает возмущенная Евгения Волкова.

Звонок к автору объявления УК от «КП-Коми» был далеко не первым: люди со вчерашнего дня звонят и просят объяснить, почему они должны оплачивать санобработку. Один из руководителей фирмы пояснил, почему объявление, которое уже навело шуму, не противоречит законодательству.

- Перед тем, как написать это объявление, мы смотрели минимальный перечень услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, который определен постановлением правительства (№ 290 от 03.04.2013 года). В перечне этих работ дезинфекция во время пандемии отсутствует. Между тем, затраты на дезинфицирующие средства, на костюмы, перчатки, маски и дополнительный персонал - существенные. Мы же получаем деньги с оплаты жильцами квадратного метра. Как правило, средства идут на то, на что рассчитывал жилец, утверждая план работ. Например, на ремонт. На эти вещи (на дезинфекцию) деньги не предусмотрены - в минимальном перечне их просто нет, - отметили в управляющей компании. Всего в ведении фирмы 157 домов или 700 подъездов, где компания будет проводить дезинфекцию два раза в неделю.

Нужно общее собрание

Оказывается, на прошлой неделе в администрации столицы была общая планерка с участием Стойжилтехнадзора и руководителей УК, которые озвучивали популярный вопрос: кто же должен платить за дезинфекцию? Им отметили, что без проведения общего собрания выставление платежных документов с повышением невозможно. Другими словами, в силу законодательства повышение платы без проведения собрания собственников - неправомерно.

- Без решения общего собрания управляющая компания не может повышать плату за содержание общего имущества многоквартирных домов. В случае выставления платежей без общего собрания управляющая компания может быть привлечена к мерам административного взыскания в рамках кодекса об административных правонарушениях, - отметил руководитель ведомства Роман Шашев.

Администрация города готовит запрос, в рамках рассмотрения которого Стройжилтехнадзор и даст соответствующие комментарии по этому вопросу. Соответственно, мэрия будет вести и дальше информационную работу с УК. В пресс-службе администрации столицы «КП-Коми» пообещали уточнить эту информацию в ближайшее время.

Мы будем следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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