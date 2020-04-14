В Сыктывкаре одно отделение РДБ закрыли на карантин по коронавирусу

Психоневрологическое отделение Республиканской детской клинической больницы закрыто на карантин по коронавирусу. Причина в том, что у одной из работниц учреждения первичный тест на COVID-19 выявил положительный результат.

БНК уточняет, что в последний раз женщина была на работе 3 апреля. В тот день ее госпитализировали с симптомами ОРВИ. На днях стало известно, что работницу РДКБ подозревают на коронавирус.

Сразу после поступления информации о первичном положительном тесте специалисты Роспотребнадзора по Коми провели санобработку в больнице. Плановых пациентов лечебное учреждение не принимает. Всех, кто контактировал с работницей, взяли под наблюдение.

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На сегодняшний день лабораторно подтверждено еще 97 случаев (подробности).