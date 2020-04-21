Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 21 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 16 человек

Стопкоронавирус. рф обнародовал свежие данные по уровню заболеваемости коронавирусом в стране. По ситуации на 21 апреля в России зарегистрировано 5 642 новых случаев COVID-19, а в Республике Коми - 16 новых случаев.

Официальные данные с сайта стопкоронавирус.рф

Всего в нашем регионе лабораторно подтверждено 507 случаев COVID-19. Коми по-прежнему входит в пятерку регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусом в стране. Впереди только Москва (29433), Московская область (5959), Санкт-Петербург (1973) и Нижегородская область (860).

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